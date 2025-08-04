الإثنين 2025-08-04 02:42 م
 

الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع

المختصون يعاينون مكان سقوط مسيرة أوكرانية في روسيا
المختصون يعاينون مكان سقوط مسيرة أوكرانية في روسيا
 
الإثنين، 04-08-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 120 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية كما تصدت لصاروخ أطلقته منظومة الراجمات الصاروخية "هيمارس" الأمريكية الصنع.

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   وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال عملية عسكرية خاصة، صاروخا من نظام راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكي للقذائف الصاروخية المتعددة، بالإضافة إلى 120 طائرة مسيرة من نوع الطائرة".

 
 
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