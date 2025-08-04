الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 120 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية كما تصدت لصاروخ أطلقته منظومة الراجمات الصاروخية "هيمارس" الأمريكية الصنع.



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