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الدفاع الروسية: إسقاط 1446 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

الدفاع الروسية: إسقاط 1446 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
الدفاع الروسية: إسقاط 1446 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
 
الجمعة، 01-08-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية 1446 مسيرة و6 قنابل جوية موجهة و6 صواريخ HIMARS أمريكية أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.اضافة اعلان


وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 6 قنابل جوية موجهة، و6 قذائف صاروخية HIMARS أمريكية الصنع، وثلاثة قذائف من راجمة صواريخ من طراز Vampire تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز Neptune، و1446 مسيرة جوية خلال أسبوع".

وأضافت الوزارة أنه تم منذ بدء العملية العسكرية تدمير 664 طائرة، و283 مروحية، و73848 طائرة بدون طيار، و624 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و24407 دبابات ومركبات قتالية مدرعة، و1584 راجمة صواريخ، و28065 مدفعا، و38982 مركبة عسكرية.

روسيا اليوم
 
 
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