الدفاع الروسية: إسقاط 158 مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة خلال الليلة الماضية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في الفترة ما بين الساعة 20:00 مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة 06:00 صباح اليوم، تم اعتراض وتدمير 158 طائرة مسيرة أوكرانية.
وأوضح البيان التوزيع الجغرافي لهذه الحوادث، حيث تم تدمير:
- 67 مسيرة فوق إقليم كراسنودار
- 29 مسيرة فوق مقاطعة روستوف
- 15 مسيرة فوق جمهورية شمال أوسيتيا الشمالية
- 11 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج
- 10 مسيرة فوق مقاطعة كورسك
- 5 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود
- 3 مسيرات فوق جمهورية القرم.
- مسيرتان فوق مقاطعة بينزا ومسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات ساراتوف وأوريل وستافروبول
- 7 مسيرات فوق مياه بحر آزوف و6 أخرى فوق مياه البحر الأسود.
وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، أعلنت سلطات مقاطعة أورينبورغ أن قوات الدفاع الجوي صدت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على مطار عسكري في المقاطعة، دون وقوع ضحايا أو أضرار.
وكانت مطارات مدنية في مناطق متفرقة من البلاد فرضت خلال الساعات الماضية قيودا مؤقتة على حركة الطيران بسبب خطر المسيرات الأوكرانية.
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