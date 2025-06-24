الثلاثاء 2025-06-24 10:52 ص
 

الدفاع الروسية: إسقاط 20 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 20 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية معظمها في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.اضافة اعلان


وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت دفاعاتنا 20 مسيّرة أوكرانية، منها 14 في مقاطعة كورسك، و2 في مقاطعة موسكو، و1 في  مقاطعات كل من بيلغورود وبريانسك وأوريول وسمولينسك".

روسيا اليوم
 
gnews

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