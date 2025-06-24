الدفاع الروسية: إسقاط 20 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت دفاعاتنا 20 مسيّرة أوكرانية، منها 14 في مقاطعة كورسك، و2 في مقاطعة موسكو، و1 في مقاطعات كل من بيلغورود وبريانسك وأوريول وسمولينسك".
روسيا اليوم
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