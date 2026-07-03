الجمعة 2026-07-03 11:31 م

الدفاع الروسية: اعتراض 188 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال يوم واحد

الدفاع الروسية: اعتراض 188 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال يوم واحد
ارشيفية
 
الجمعة، 03-07-2026 10:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت خلال اليوم 188 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق روسية متعددة.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الفترة من الساعة 08:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 188 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد العدو عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي يستهدف بها روسيا.

 
 


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