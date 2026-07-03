الدفاع الروسية: اعتراض 188 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال يوم واحد

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد العدو عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي يستهدف بها روسيا.
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