الدفاع الروسية: القضاء على 1885 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1885 عسكرياً أوكرانياً وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



عززت قوات "الشمال" مواقعها وصدت 3 هجمات، وبلغت خسائر العدو 220 عسكرياً و6 دبابات ومدافع غربية ومركبات و4 مدرعات.



عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وصدت هجوماً واحداً وكبدت العدو 530 قتيلاً ودمرت مدرعة "برادلي" أمريكية وناقلة جند "أم 113" أمريكية ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة.



حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجوماً واحداً، وبلغت خسائر العدو 620 عسكرياً ومدافع غربية وآليات ومحطة حرب إلكترونية.



حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 345 قتيلاً ومدافع وآليات.



عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجوماً واحداً وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين ومركبات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 60 عسكرياً ودمرت له آليات ومحطة حرب إلكترونية.



تدمير مستودع للوقود ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب.



إسقاط صاروخ "باتريوت" و11 صاروخ "هيمارس" أمريكية.



إسقاط 87 مسيرة، 41 منها فوق الأراضي الروسية.

RT