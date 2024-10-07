الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن جنود مجموعة قوات "الوسط" حرروا بلدة غرودوفكا في دونيتسك، مضيفة أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغ نحو 1715 جنديا.

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