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الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 02:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن جنود مجموعة قوات "الوسط" حرروا بلدة غرودوفكا في دونيتسك، مضيفة أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغ نحو 1715 جنديا.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن قوات "الوسط" ضربت تشكيلات معادية في أراضي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، وصدت 10 هجمات مضادة، بينما شملت الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها نحو 420 جنديا ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع وأسلحة ومعدات أخرى.

وأضافت الدفاع الروسية أن ضربات قواتها الجوية والصاروخية والمدفعية أدت إلى تدمير محطة رادار متعددة الوظائف RADA RPS-42 إسرائيلية الصنع، وذلك بعد الإعلان عن تدمير رادار مماثل السبت الماضي، كما أصابت البنية التحتية لمطارين عسكريين ومستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية تقنية للقوات الأوكرانية ورشات إنتاج ومواقع تخزين مسيرات، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة.

 
gnews

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