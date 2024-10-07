الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

وأضافت الدفاع الروسية أن ضربات قواتها الجوية والصاروخية والمدفعية أدت إلى تدمير محطة رادار متعددة الوظائف RADA RPS-42 إسرائيلية الصنع، وذلك بعد الإعلان عن تدمير رادار مماثل السبت الماضي، كما أصابت البنية التحتية لمطارين عسكريين ومستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية تقنية للقوات الأوكرانية ورشات إنتاج ومواقع تخزين مسيرات، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة.
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