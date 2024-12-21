الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1575 عسكريا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 40 قتيلا ودمرت له مدرعة ومركبتين ومدافع ومستودع ذخيرة.

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- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 440 قتيلا ودمرت له 3 دبابات بينها "ليوبارد" ألمانية، ومركبتين ومدافع غربية ومستودع ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.



- حررت قوات "الجنوب" بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 285 قتيلا ودمرت له مدرعتين ومركبتين و5 مستودعات ذخيرة ومدافع غربية.



عززت قوات "المركز" تقدمها في جمهورية دونيتسك وصدت 12 هجوما وكبدت العدو 580 قتيلا ودمرت له دبابة "ليوبارد" ومدرعات منها "أم 113" و"أم 117" و"ماكس برو" أمريكية، ومركبات ومدافع غربية.



- عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 160 قتيلا ودمرت له 6 مركبات ومدافع غربية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وصدت هجوما واحدا وكبدته 70 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.



- تواصل القوات الروسية تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات المسيرات ولوجستيات العدو.



- إسقاط 8 صواريخ "هيمارس" أمريكية.