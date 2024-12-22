الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في خاركوف ودونيتسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 55 قتيلا ودمرت له 6 مركبات، ومدافع غربية.
- حررت قوات "الغرب" بلدة لوزوفايا في مقاطعة خاركوف وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له 5 مركبات، ومدافع غربية.
- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت له مدرعة و3 مركبات ومستودع ذخيرة ومدافع غربية.
- حررت قوات "المركز" بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك وصدت 11 هجوما وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له دبابتين ومدرعتي "فارتا" و"كوزاك" أوكرانيتين، و9 مركبات، ومدافع غربية.
- عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 185 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدافع غربية.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 75 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية.
- تواصل القوات الروسية تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات المسيرات ولوجستيات العدو.
- إسقاط صاروخ "نيبتون" أوكراني وصاروخي "هيمارس" أمريكيين.
- إسقاط 100 مسيرة.
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