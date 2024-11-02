الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في دونيتسك وخاركوف

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن تحرير بلدتين إحداهما تقع في دونيتسك والأخرى في خاركوف، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 2045 جنديا.



وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة كوراخوفكا في دونيتسك، مضيفة أن العدو خسر في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" نحو 535 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

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وذكر التقرير أن مجموعة قوات "الغرب" كبدت العدو خسائر بلغت نحو 470 جنديا خلال يوم وحررت قرية بيرشوترافنفويه في مقاطعة خاركوف.