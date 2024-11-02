الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في دونيتسك وخاركوف

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة كوراخوفكا في دونيتسك، مضيفة أن العدو خسر في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" نحو 535 جنديا خلال آخر 24 ساعة.
وذكر التقرير أن مجموعة قوات "الغرب" كبدت العدو خسائر بلغت نحو 470 جنديا خلال يوم وحررت قرية بيرشوترافنفويه في مقاطعة خاركوف.
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