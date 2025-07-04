الدفاع الروسية: تحرير 5 بلدات جديدة في خاركوف ودونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 5 بلدات جديدة في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية فادحة خلال أسبوع.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

اضافة اعلان



وجهت القوات الروسية ضربات واسعة ودقيقة طالت مواقع الصناعة العسكرية وإنتاج المسيرات، ومستودعات الأسلحة والبنية التحتية ومطارا عسكريا ومصفاة نفطية.



وجهت قواتنا خلال أسبوع 5 ضربات دقيقة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع الطاقة والبنية التحتية ومخازن الوقود ومحطات الرادار وتجمعات قوات كييف ومرتزقتها الأجانب.



حررت قوات "الشمال" بلدة ميلوفي في مقاطعة خاركوف وتواصل تقدمها في مقاطعة سومي المحاذية حيث كبدت العدو أكثر من 1360 قتيلا، و5 دبابات، و17 مدرعة، و37 مركبة و34 مدفعا و6 مستودعات للذخيرة والعتاد.



حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في خاركوف وكبدت العدو أكثر من 1550 قتيلا، ودبابة و14 مدرعة و72 مركبة و10 مدافع و16 محطة حرب إلكترونية و28 مستودع ذخيرة.



حررت قوات "الجنوب" بلدة بريديتشينو في دونيتسك وكبدت العدو 1180 قتيلا ودبابتين ومدرعتين و16 مركبة و14 مدفعا و3 محطات حرب إلكترونية و15 مستودعا للذخيرة.



تواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا وحررت بلدتي نوفوكراينكا ورازينو في دونيتسك وقضت على أكثر من 3180 عسكريا ودمرت 17 مدرعة و45 مركبة و13 مدفعا .



حررت قوات "الشرق" بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك وكبدت العدو أكثر من 1310 قتلى ودبابتين و4 مدرعات و44 مركبة و17 مدفعا و7 محطات حرب إلكترونية.



كبدت قوات "دنيبر" العدو أكثر من 520 جنديا ومدرعة و48 مركبة و12 مدفعا و36 محطة حرب إلكترونية و23 مستودع ذخيرة.



أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ "ستورم شادو" بريطانية و6 صواريخ "هيمارس" أمريكية وصاروخ "نبتون" أوكرانيا و36 قنبلة جوية موجهة.



أسقطت الدفاعات الروسية 1172 مسيرة أوكرانية وغربية.