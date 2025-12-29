الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون ثلاث ساعات.



وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "في 28 ديسمبر، بين الساعة 20:00 و23:00 مساء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية".



وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات مسيرة فوق روستوف، وسبع فوق بحر آزوف، وأربع فوق كراسنودار".

ويستمر الجيش الروسي في التصدي للمسيرات والتقدم على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة، حيث أكدت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تقدمها على طول خط التماس، مع تصديها لهجمات مضادة للجيش الأوكراني باتجاه مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.