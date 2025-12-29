وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "في 28 ديسمبر، بين الساعة 20:00 و23:00 مساء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات مسيرة فوق روستوف، وسبع فوق بحر آزوف، وأربع فوق كراسنودار".
ويستمر الجيش الروسي في التصدي للمسيرات والتقدم على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة، حيث أكدت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تقدمها على طول خط التماس، مع تصديها لهجمات مضادة للجيش الأوكراني باتجاه مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
هذا وتزيد القوات الروسية الضغط على تشكيلات القوات الأوكرانية على جميع الجبهات، مع تحرير دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية وغولاي بوليه في زابوروجيه.
RT
