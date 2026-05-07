"الدفاع الروسية": تدمير 347 مسيّرة أوكرانية منذ مساء الأربعاء

الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا، صباح الخميس، أنها أسقطت 347 مسيّرة أوكرانية في مختلف أنحاء أراضيها منذ مساء الأربعاء، وهو عدد يُعَدّ مرتفعا.





وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الطائرات المسيّرة "اعتُرِضت ودُمّرت" بين الساعة 21:00 والساعة 07:00 بتوقيت موسكو (18:00 الأربعاء إلى 04:00 الخميس ت غ).



وكانت أوكرانيا أفادت الأربعاء بوقوع ضربات روسية على أراضيها رغم وقف إطلاق النار الذي اقترحته كييف التي كانت تعهدت بالردّ "بشكل متماثل" على أي خرق.







