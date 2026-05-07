الخميس 2026-05-07 12:17 م

"الدفاع الروسية": تدمير 347 مسيّرة أوكرانية منذ مساء الأربعاء

الخميس، 07-05-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت روسيا، صباح الخميس، أنها أسقطت 347 مسيّرة أوكرانية في مختلف أنحاء أراضيها منذ مساء الأربعاء، وهو عدد يُعَدّ مرتفعا.اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الطائرات المسيّرة "اعتُرِضت ودُمّرت" بين الساعة 21:00 والساعة 07:00 بتوقيت موسكو (18:00 الأربعاء إلى 04:00 الخميس ت غ).

وكانت أوكرانيا أفادت الأربعاء بوقوع ضربات روسية على أراضيها رغم وقف إطلاق النار الذي اقترحته كييف التي كانت تعهدت بالردّ "بشكل متماثل" على أي خرق.
 
 


