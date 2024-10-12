وطهرت قوات "الشمال" مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش زيلينسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 110 جنود ودمرت له مدافع غربية ومستودع ذخيرة.
وعززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وصدت هجومين، وكبدت العدو 465 قتيلا ودمرت له دبابة ومدافع غربية و3 مستودعات ذخيرة.
حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجومين وكبدت العدو 640 عسكريا ودمرت له مدافع غربية وآليات و6 مستودعات ذخيرة.
وتواصل قوات "المركز" تقدمها وحسنت مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 7 هجمات وكبدت العدو 490 قتيلا ودمرت له مدافع وآليات وأسلحة غربية.
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