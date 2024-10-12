الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1915 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1915 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



وطهرت قوات "الشمال" مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش زيلينسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 110 جنود ودمرت له مدافع غربية ومستودع ذخيرة.



وعززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وصدت هجومين، وكبدت العدو 465 قتيلا ودمرت له دبابة ومدافع غربية و3 مستودعات ذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجومين وكبدت العدو 640 عسكريا ودمرت له مدافع غربية وآليات و6 مستودعات ذخيرة.