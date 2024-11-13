الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2025 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- دحرت قوات "الشمال" الروسية تشكيلات أوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 110 جنود ودمرت له آليات ومدافع وورشة لتجميع المسيرات.
- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك، وصدت 7 هجمات وكبدت العدو 500 قتيل ودمرت له 3 دبابات ومدافع غربية ومدرعات و5 مستودعات ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.
حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 5 هجمات وكبدت العدو 720 قتيلا ودمرت له دبابتين ومركبات ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.
- واصلت قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وصدت 10 هجمات وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعات ومدافع وآليات أخرى.
- حررت قوات "الشرق" بلدة روفنوبول في دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له مدافع غربية وآليات أخرى.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 65 قتيلا ودمرت له عربات ومدافع ومحطة حرب إلكترونية.
- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومواقع الطاقة والبنى التحتية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
- إسقاط 3 قنابل موجهة "هاميير" فرنسية وتدمير راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية.
- إسقاط 85 مسيرة.
-
أخبار متعلقة
-
فرنسا.. راجمات الصواريخ الهندية قد تحل محل الراجمات الأمريكية
-
أردوغان يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل
-
غارات إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
سيئول: سنرد بحزم على التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ
-
بلينكن من بروكسل: دعمنا لأوكرانيا مستمر
-
ترامب يختار جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية
-
تايوان تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من منظومات Hawk التكتيكية للدفاع الجوي
-
سفير إيران يتحدث عن اللحظات التي سبقت انفجار البيجر بيده