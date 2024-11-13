الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2025 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة روفنوبول في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2025 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- دحرت قوات "الشمال" الروسية تشكيلات أوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 110 جنود ودمرت له آليات ومدافع وورشة لتجميع المسيرات.

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- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك، وصدت 7 هجمات وكبدت العدو 500 قتيل ودمرت له 3 دبابات ومدافع غربية ومدرعات و5 مستودعات ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.



حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 5 هجمات وكبدت العدو 720 قتيلا ودمرت له دبابتين ومركبات ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.



- واصلت قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وصدت 10 هجمات وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعات ومدافع وآليات أخرى.



- حررت قوات "الشرق" بلدة روفنوبول في دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له مدافع غربية وآليات أخرى.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 65 قتيلا ودمرت له عربات ومدافع ومحطة حرب إلكترونية.



- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومواقع الطاقة والبنى التحتية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.



- إسقاط 3 قنابل موجهة "هاميير" فرنسية وتدمير راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية.



- إسقاط 85 مسيرة.