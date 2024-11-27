الدفاع الروسية تعلن القضاء على 250 عسكريا أوكرانيا على أطراف مقاطعة كورسك

تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات ألكسندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وليبيدفكا، وليونيدوفكا، ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو الحدودية المتطرفة.
قصفت القوات الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات تشيركاسي، وبونداريفكا، وغيفو، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، ومارتينوفكا، ونوفايا سوروتشينا، وبليخوفو، وتشيركاسي، بوريتشنويه، وباسوفكا، وبيلوفوديه، وجورافكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.
بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 250 عسكريا، ودباباتين، و4 مدرعات و3 مركبات، ومدفعا واحدا.
بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 36010 أفراد و223 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و70 محطة حرب إلكترونية و17 محطة رادار.
-
أخبار متعلقة
-
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومجاراة روسيا
-
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي يتسم بالشفافية
-
وزير الدفاع اللبناني يعلق على "حرية التحرك الإسرائيلي"
-
الهند تخطط لإرسال مركبة علمية إلى المريخ
-
بيان من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار في لبنان
-
إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفركلا
-
الجيش اللبناني يستعد للانتشار في جنوب البلاد
-
اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ