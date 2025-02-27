الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة بمقاطعة كورسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك والقضاء على 240 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 63835 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة.

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وتاليا تفاصيل العمليات العسكرية خلال 24 ساعة:



تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات غونتشاروفكا، غويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ماخنوفكا، ميلوفوي، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، أوليشنيا، روبانشينا، سودجا الحدودية المتطرفة.



وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات بوغدانوفكا، بونداريفكا، غورنال، غويفو، زاموستي، زاوليشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنياجي 1، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، ملايا لوكنيا، مارتينوفكا، ماخنوفكا، ميلوفي، ميرنيه، نيكولايفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، أوليشنيا، ستارايا سوروتشينا، سودجا، تشيركاسكايا، كونوبيلكا، تشيركاسكوي بوريتشنوي، باسوفكا، بيلوفودي، بيلوبولي، جورافكا، كروفنوي، ميروبولي، نوفايا سيش، نوفينكويه، يوناكوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.



بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 240 جنديا، ودبابة واحدة، و23 مدرعة و18 مركبة، و6 مدافع ومنصتي "إس 300" و"بوك إم 1" للدفاع الجوي، ومحطة رادر و8 مراكز تحكم بالمسيرات، ومستودع ذخيرة.



بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 63835 فردا و382 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و116 محطة حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.