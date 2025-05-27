الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وتواصل تقدمها على كافة المحاور

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك والقضاء على1475 عسكريا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات لقوات كييف في 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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تواصل قوات "الشمال" تقدمها في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا وومقاطعة خاركوف وقضت على أكثر من 245 عسكريا ودمرت 3 مدرعات و6 مركبات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.



عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 205 قتلى ودمرت له دبابة و8 مركبات ومدفع ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.



حررت قوات "الجنوب" بلدة ستارايا نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 280 قتيلا ودمرت له مدرعتي منها "سيناتور" كندية و12 مركبة و3مدافع ومحطتي حرب إلكترونية.



حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 470 قتيلا ودمرت له دبابة و3 مدرعات و5 مركبات.



تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 215 قتيلا ودمرت له مدرعتين و8 مركبات ومدفع ومحطة حرب إلكترونية.



تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 60 قتيلا، ودمرت له مدرعة "هامفي" و4 مركبات ومدفع ومحطتي حرب إلكترونية و3مستودعات ذخيرة.



تواصل القوات الجوية الروسية تدمير مستودعات الذخيرة ومواقع تخزين الأسلحة والمسيرات ولوجستيات قوات كييف.



إسقاط 204 مسيرات أوكرانية.