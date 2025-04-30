الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفويه في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1430 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور في 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 155 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و9 مركبات و7 مدافع ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

اضافة اعلان



حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة نوفويه في دونيتسك وكبدت العدو 220 قتيلا ودمرت مدرعتين و10 مركبات و5 مدافع ومستودع ذخيرة.



عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 270 قتيلا ودمرت له مدرعتين و4 مركبات، و3 مدافع و3 مستودعات ذخيرة.



تواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 525 قتيلا ودمرت له 5 مدرعات و10 مركبات و7 مدافع.



تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 175 قتيلا ودمرت له 17 مركبة ومدفعين.



تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 85 قتيلا، ودمرت له 5 مركبات ومدفعا ومستودع ذخيرة.



تواصل القوات الروسية تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومستودعات الذخيرة والمطارات العسكرية ولوجستيات كييف.



إسقاط 4 قنابل جوية "جادم" وصاروخ "هيمارس" أمريكية.



إسقاط 125 مسيرة.