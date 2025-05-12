الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
ألحقت قوات "الشمال" خسائر بالعدو في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا بلغت 190 قتيلا ودبابة و3 مدرعات و12 مركبة و5 مدافع وراجمة صواريخ "هيمارس" و3مستودعات ذخيرة ومحطة حرب الكترونية.
عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 230 قتيلا ودمرت له دبابة و7 مركبات و3 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.
تواصل قوات "الجنوب" تقدمها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له 3 مدرعات و9 مركبات و6 مدافع و4 مستودعات ذخيرة ومحطتي حرب الكترونية.
حررت قوات "المركز" بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 440 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و14 مركبة ومدفعين.
تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 170 قتيلا ودمرت له مدرعتين و9 مركبات و8مدافع.
تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 55 قتيلا، ودمرت له 6 مركبات ومدفعا ومحطتي حرب الكترونية.
تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية لعدة مطارات عسكرية منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية وورش ومستودعات الذخيرة وتجميع المسيرات.
إسقاط 9 قنابل موجهة "جادم" أمريكية وصاروخي "هيمارس".
إسقاط 135 مسيرة.
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