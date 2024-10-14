الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في زابوروجيه والقضاء على 1765 عسكريا أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ليفادنويه في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 1765 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



طهرت قوات "الشمال" مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش زيلينسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 45 جنديا ودمرت له مدافع غربية وآليات ومستودعي ذخيرة.

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عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وصدت هجومين، وكبدت العدو 490 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومدرعة أمريكية "أم 113" و3 مستودعات ذخيرة وآليات.



حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 620 عسكريا ودمرت له مدافع غربية وآليات و3 مستودعات ذخيرة.



عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وصدت 9 هجمات وكبدت العدو 465 قتيلا ودمرت له مدافع وآليات منها مدرعة "كيربي" تركية وأسلحة غربية.



حررت قوات "الشرق" بلدة ليفادنويه في مقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 120 عسكريا وعربات ومدافع غربية.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 25 عسكريا ومدرعات ومدافع غربية ومستود ذخيرة.



إسقاط صاروخ "هيمارس" أمريكي.