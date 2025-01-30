الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 50 قتيلا ودمرت له ناقلة جند و3 مركبات ومدفعا.
- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وكبدت العدو 320 قتيلا ودمرت له مدرعتين و10 مركبات و8 مدافع غربية ومستودعا للذخيرة.
- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 175 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات ومركبتين ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.
- عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 550 قتيلا ودمرت له مدرعتين و6 مركبات ومدفعين.
- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 125 قتيلا ودمرت له 3 مركبات و5 مدافع غربية.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وصدت هجوما للعدو وكبدته 55 قتيلا ودمرت له مركبتين.
- تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة الغربية ومواقع تخزين وتجميع المسيرات في أوكرانيا.
- إسقاط 61 مسيرة.
- إسقاط قنبلتين موجهتين "هاميير" فرنسيتين، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.
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