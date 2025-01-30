الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم قواتها على جميع محاور القتال في أوكرانيا وتكبيد جيش زيلينسكي 1275 عسكريا، وعشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 50 قتيلا ودمرت له ناقلة جند و3 مركبات ومدفعا.

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- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وكبدت العدو 320 قتيلا ودمرت له مدرعتين و10 مركبات و8 مدافع غربية ومستودعا للذخيرة.



- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 175 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات ومركبتين ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.



- عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 550 قتيلا ودمرت له مدرعتين و6 مركبات ومدفعين.



- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 125 قتيلا ودمرت له 3 مركبات و5 مدافع غربية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وصدت هجوما للعدو وكبدته 55 قتيلا ودمرت له مركبتين.



- تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة الغربية ومواقع تخزين وتجميع المسيرات في أوكرانيا.



- إسقاط 61 مسيرة.



- إسقاط قنبلتين موجهتين "هاميير" فرنسيتين، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

RT