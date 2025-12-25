الخميس 2025-12-25 10:16 م

الدفاع الروسية تفيد بتدمير 48 مسيرة جوية معادية

الخميس، 25-12-2025 09:44 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن منظومات الدفاع الجوي المناوية في الجيش الروسي تمكنت من اعتراض وتدمير 48 مسيرة معادية فوق الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في الفترة بين الساعة 15:00 و 20:00 بتوقيت موسكو من يوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 48 مسيرة جوية أوكرانية من طراز الطائرات فوق أراضي عدة مقاطعات روسية".

ووفقا للبيان، تم تدمير 36 طائرة بدون طيار – فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات بدون طيار – فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيرتين جويتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.  

RT

 
 


ب

