الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي تجاوزت 1000 جندي

وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:
- بلغت خسائر القوات الأوكرانية على يد قوات مجموعة "الشمال" في محور خاركوف نحو 45 عسكريا.
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة وصربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك، كما تم صد 9 هجمات مضادة للعدو، في حين فقد الجيش الأوكراني نحو 330 جنديا.
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 250 عسكريا.
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 14 هجمة مضادة، وفقد العدو نحو 235 جنديا.
- واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وصدت 3 هجمات مضادة، بينما بلغت خسائر الجيش الأوكراني هناك أكثر من 150 عسكريا.
- استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون ومدينة خيرسون، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا.
- إصابة منشأة طاقة كان يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وبنية تحتية للمطارات العسكرية، وموقع لتجميع الزوارق المسيرة، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 142 منطقة.
- إسقاط 7 صواريخ من أنظمة HIMARS و"أوراغان" و66 طائرة بدون طيار.
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