الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي تجاوزت 1000 جندي

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1050 جنديا بين قتيل وجريح خلال الـ24 الساعة الأخيرة.



وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

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- بلغت خسائر القوات الأوكرانية على يد قوات مجموعة "الشمال" في محور خاركوف نحو 45 عسكريا.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة وصربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك، كما تم صد 9 هجمات مضادة للعدو، في حين فقد الجيش الأوكراني نحو 330 جنديا.



- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 250 عسكريا.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 14 هجمة مضادة، وفقد العدو نحو 235 جنديا.



- واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وصدت 3 هجمات مضادة، بينما بلغت خسائر الجيش الأوكراني هناك أكثر من 150 عسكريا.



- استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون ومدينة خيرسون، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا.



- إصابة منشأة طاقة كان يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وبنية تحتية للمطارات العسكرية، وموقع لتجميع الزوارق المسيرة، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 142 منطقة.



- إسقاط 7 صواريخ من أنظمة HIMARS و"أوراغان" و66 طائرة بدون طيار.