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الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك تجاوزت 30 ألف جندي

ت
أرشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية الأربعاء أن أوكرانيا فقدت أكثر من 250 جنديا على محور كورسك خلال آخر يوم، وتضمنت خسائرها أيضا 8 مركبات مشاة قتالية، منها اثنتان من طراز "برادلي" أمريكية الصنع.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في محيط 5 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.

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وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 4 هجمات مضادة وأحبطت هجوما آخر، مما أسفر عن مقتل و إصابة نحو 30 عسكريا أوكرانيا.


واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 12 ألوية أوكرانيا في محيط 18 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

 

وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز واحتياطيات 6 ألوية للجيش الأوكراني في محيط 8 مراكز سكنية في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.


وشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال أكثر من 30050 عسكريا و184 دبابة و115 مركبة مشاة قتالية، و107 ناقلات جند مدرعة ، و1088 مركبة قتالية مدرعة، وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

RT

 
gnews

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