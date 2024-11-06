الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك تجاوزت 30 ألف جندي

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في محيط 5 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.
وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 4 هجمات مضادة وأحبطت هجوما آخر، مما أسفر عن مقتل و إصابة نحو 30 عسكريا أوكرانيا.
واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 12 ألوية أوكرانيا في محيط 18 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.
وشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال أكثر من 30050 عسكريا و184 دبابة و115 مركبة مشاة قتالية، و107 ناقلات جند مدرعة ، و1088 مركبة قتالية مدرعة، وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
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