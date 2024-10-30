الدفاع الروسية: قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية أنجزت مهامها بالكامل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المهام المنصوص عليها في تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية قد أنجزت بالكامل، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ التي تم إطلاقها وصلت إلى أهدافها.



وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء " المهام المحددة في أثناء تدريبات قوات الردع الاستراتيجية قد أنجزت بالكامل، ووصلت جميع الصواريخ إلى أهدافها".



وأضاف البيان انه خلال التدريبات تم إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وصواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستية من بحري بارنتس وأوخوتسك.

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وأشار الى ان طائرات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الحاملة للصواريخ الجوية المجنحة البعيدة المدى شاركت في التدريبات وأطلقت صواريخ كروز المجنحة.



وأوضح البيان أنه "تم أيضا اختبار جاهزية القيادات العسكرية ومهارات الكوادر الإدارية والعملياتية في تنظيم وإدارة القوات التابعة لها، وتصرفات المسؤولين للسيطرة على استخدام الأسلحة النووية".



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أشرف أمس الثلاثاء، على تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجية من مركز العمليات في الكرملين.