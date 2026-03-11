الأربعاء 2026-03-11 02:58 ص

"الدفاع الكويتية": رصد وتدمير 5 طائرات مسيرة معادية

علم الكويت
الكويت
 
الأربعاء، 11-03-2026 02:37 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن القوات المسلحة تصدت منذ فجر الثلاثاء لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، إن منظومات الدفاع الجوي رصدت 5 طائرات مسيرة معادية تم تدمير 4 منها، فيما سقطت طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

 
 


