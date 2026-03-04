الدوحة: القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني داخل قطر

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن جهاز أمن الدولة القطري " في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر، وقد أسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية".
وأضاف البيان "أقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية، ويهيب جهاز أمن الدولة بالمواطنين والمقيمين بضرورة اليقظة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لدى الجهات المختصة".
