الدولية للهجرة تستنكر استهداف النازحين في بيروت

الوكيل الإخباري- أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارة استهدفت نازحين في بيروت، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات.

اضافة اعلان