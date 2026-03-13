الدولية للهجرة تستنكر استهداف النازحين في بيروت

وحذرت بوب في بيان صحفي من أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى المدنيين المحتاجين وعدم إعاقتها مشددة على ضرورة احترام هذا القانون الآن.
