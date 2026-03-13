الجمعة 2026-03-13 12:44 ص

الدولية للهجرة تستنكر استهداف النازحين في بيروت

الجمعة، 13-03-2026 12:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارة استهدفت نازحين في بيروت، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات.

وحذرت بوب في بيان صحفي من أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى المدنيين المحتاجين وعدم إعاقتها مشددة على ضرورة احترام هذا القانون الآن.

 
 


