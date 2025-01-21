الدولية للهجرة: مقتل 20 مهاجرا قبالة سواحل اليمن

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إن المركب الذي كان على متنه 35 مهاجرا إثيوبيا وقبطانا يمنيا ومعاونه، أبحر من جيبوتي وغرق قبالة محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، بسبب رياح موسمية عاتية، ما أدى لمقتل 20 مهاجرا إثيوبيا تسع نساء و11 رجلا".
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