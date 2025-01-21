 
الثلاثاء 2025-01-21 11:43 م
 

الدولية للهجرة: مقتل 20 مهاجرا قبالة سواحل اليمن

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 10:56 م

الوكيل الإخباري-   لقي 20 مهاجرا إثيوبيا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في غرق مركب قبالة سواحل اليمن بعد إبحاره من جيبوتي.

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وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إن المركب الذي كان على متنه 35 مهاجرا إثيوبيا وقبطانا يمنيا ومعاونه، أبحر من جيبوتي وغرق قبالة محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، بسبب رياح موسمية عاتية، ما أدى لمقتل 20 مهاجرا إثيوبيا تسع نساء و11 رجلا".

 
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