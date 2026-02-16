الدول التي اعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء

الوكيل الإخباري- أصدرت الأمانة العامة لـ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بيانا رسميا حددت فيه غرة شهر رمضان المبارك وموعد عيد الفطر للعام الهجري 1447 (2026 ميلاديا)، استنادا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة.



وأعلن المجلس أن يوم الخميس الموافق 19 شباط / فبراير 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

