الدول التي اعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء

وأعلن المجلس أن يوم الخميس الموافق 19 شباط / فبراير 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضح مركز الفلك الدولي عبر منصة "إكس" أن تحديد الموعد جاء بناءً على معايير علمية صارمة تتبناها المؤسسات الدينية الرسمية في تلك الدول:
تعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية منهجية تقضي ببدء الشهر الهجري إذا أثبتت الحسابات إمكانية رؤية الهلال (بالعين أو التلسكوب) من أي نقطة تشترك مع تركيا في جزء من الليل.
ونظراً لأن الحسابات الفلكية أكدت استحالة الرؤية يوم الثلاثاء 17 فبراير (شباط) في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي وحتى القارتين الأمريكيتين، فقد تقرر رسمياً أن يكون الخميس 19 فبراير هو أول أيام الصيام.
أعلن مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة، برئاسة المفتي العام، أن الأربعاء سيكون المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان.
ويعود هذا القرار إلى "الاستحالة العلمية" لرؤية الهلال يوم الثلاثاء، حيث يغرب القمر قبل الشمس في الأجواء السنغافورية، مما يجعل ولادة الشهر الجديد متعذرة وفق المعايير المتبعة هناك.
انضمت سلطنة عُمان إلى قائمة الدول التي حسمت موقفها مبكراً بناءً على التقويم الفلكي المعتمد، لتكون بذلك (تركيا، سنغافورة، وسلطنة عُمان) هي أولى الدول التي تعلن رسمياً موعد انطلاق الموسم الإيماني.
