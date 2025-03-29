السبت 2025-03-29 07:09 م
 

الدول العربية التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر

ت
أرشيفية
 
السبت، 29-03-2025 06:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات أن الأحد 30 آذار، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام 1446هـ/ 2025 م.

اضافة اعلان


كما أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية وسلطنة عُمان أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

 

وكانت أعلنت كل من سوريا وفلسطين والوقف السني في العراق أن يوم غدٍ الأحد هو أيام عيد الفطر.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي الإمارات تعلن الأحد أيام عيد الفطر السعيد

ا

أخبار محلية الملك وأردوغان يتبادلان التهاني لعيد الفطر

ت

عربي ودولي الدول العربية التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر

ا

عربي ودولي السعودية: الأحد أول أيام عيد الفطر

ل

أخبار محلية تطورات رصد ورؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر في الأردن

ا

أخبار محلية قاتل زوجته في الشونة الجنوبية بيد الأمن

ا

عربي ودولي السعودية تعلن موقفها من رصد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

ا

أخبار محلية أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية



 
 





الأكثر مشاهدة