الدول العربية التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات أن الأحد 30 آذار، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام 1446هـ/ 2025 م.

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كما أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية وسلطنة عُمان أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.