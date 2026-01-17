الديوان الملكي السعودي : الملك سلمان غادر المستشفى

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض، بعد أن استكمل الفحوصات الطبية اللازمة.

