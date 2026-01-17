السبت 2026-01-17 01:41 ص

الديوان الملكي السعودي : الملك سلمان غادر المستشفى

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
 
السبت، 17-01-2026 12:06 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض، بعد أن استكمل الفحوصات الطبية اللازمة.

اضافة اعلان


وأوضح الديوان الملكي السعودي أن الفحوصات الطبية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين "كانت مطمئنة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية نقابة الصحفيين تصدر بيانا حول الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي

الملك سلمان بن عبدالعزيز

عربي ودولي الديوان الملكي السعودي : الملك سلمان غادر المستشفى

سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله

خاص بالوكيل شاهد : سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله - فيديو

البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

أخبار محلية البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السوري أحمد الشرع.

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوما يضمن حقوق الأكراد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران



 






الأكثر مشاهدة