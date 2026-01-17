الديوان الملكي السعودي : الملك سلمان غادر المستشفى

وأوضح الديوان الملكي السعودي أن الفحوصات الطبية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين "كانت مطمئنة".
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يصدر مرسوما يضمن حقوق الأكراد
-
ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران
-
الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
-
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى البحرين
-
تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025
-
الملك سلمان يجري فحوصات طبية في الرياض
-
رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم
-
رئيس الموساد الإسرائيلي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران