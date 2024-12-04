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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

العلم السعودية
العلم السعودية
الأربعاء، 04-12-2024 06:27 ص

الوكيل الإخباري-   اعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود .

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وجاء في البيان  الصادر عن الديوان مساء الثلاثاء :"  انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ  الأربعاء الموافق 3 / 6 / 1446هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون " 

 



 
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