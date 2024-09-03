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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
الثلاثاء، 03-09-2024 09:08 م

الوكيل الإخباري-    أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

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ونشر الديوان الملكي بياناً جاء فيه:


وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة / لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 
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