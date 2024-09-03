الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

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ونشر الديوان الملكي بياناً جاء فيه: