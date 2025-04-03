الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو

الوكيل الإخباري- تدرس مقاطعة كاترون الريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية إعلان حالة الطوارئ، بعد تصاعد هجمات الذئاب المكسيكية النادرة على الماشية والحيوانات الأليفة.

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ووفقا لمسؤولي المقاطعة، أصبحت هذه الذئاب، التي أعيد إدخالها إلى البرية ضمن برامج الحفاظ على الأنواع المهددة، تشكل تهديدا مباشرا للسكان، بعد أن بدأت تنقض على المواشي في مراعيها، بل وتخطف الحيوانات الأليفة من أمام المنازل.



وفي بيان رسمي دعت السلطات، السكان لضرورة توخي الحذر، خاصة عند الخروج إلى المناطق المفتوحة، مع التأكيد على مراقبة الأطفال وكبار السن عن كثب.



وتتجاوز المشكلة حدود نيو مكسيكو، حيث أبلغت مقاطعات في ولايتي أوريغون وكاليفورنيا عن حوادث مماثلة، ما دفع بعضها لإعلان حالات الطوارئ.



يذكر أن الذئاب المكسيكية (أصغر سلالات الذئاب الرمادية) كانت على حافة الانقراض قبل إطلاق برنامج إعادة توطينها عام 1998، لكن المزارعين يعتبرونها الآن تهديدا لسبل عيشهم، خاصة مع تفاقم تحديات الجفاف وارتفاع التكاليف.