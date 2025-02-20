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الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة ثلثي سكان سوريا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 20-02-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية من أن ثلثي سكان سوريا معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة، التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتهدد حياتهم، بعد 14 عامًا من النزاع.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دانيلا زيزي، مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، قولها: "إنها كارثة بكل معنى الكلمة."

تُعد "هانديكاب إنترناشونال" منظمة إغاثية مستقلة، تأسست في فرنسا وتهتم بضحايا الصراعات والكوارث.

ووفقًا لتقديرات دولية جمعتها المنظمة، فقد أدت 14 عامًا من الحرب في سوريا إلى:
مقتل أكثر من 500 ألف شخص
تشريد 10 ملايين داخل البلاد وخارجها
استخدام نحو مليون قطعة ذخيرة متفجرة

وتُقدر المنظمة أن ما بين 100 ألف و300 ألف ذخيرة لم تنفجر بعد، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت المنظمة أنه في غضون شهرين فقط، تم تسجيل 136 حادثة ناجمة عن الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات، وذلك خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025.

وتشير زيزي إلى أن العديد من الأسلحة غير التقليدية استُخدمت في سوريا، مثل البراميل المتفجرة التي تتميز بمعدل إخفاق مرتفع، كما قام تنظيم الدولة الإسلامية بزرع كميات كبيرة من الألغام في مناطق مختلفة.

وأشارت إلى أن أكثر من 15 مليون شخص معرضون للخطر المباشر بسبب هذه المتفجرات.

وتؤكد المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تشكل واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه سوريا حاليًا، إذ تنتشر بالقرب من البنية التحتية المدنية والحقول الزراعية، ما يجعلها غير قابلة للاستخدام.

وسردت زيزي حالة مأساوية لشابين من دير الزور، داسا على لغم في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطيرة وإصابات بالغة.

وأضافت أن هذه الحوادث تحدث يوميًا ويصعب إحصاؤها، مشددة على ضرورة وضع خريطة للأراضي السورية وبدء عمليات التطهير. لكنّها حذرت من أن هذه العملية ستكون طويلة ومكلفة، في وقت تشهد فيه المساعدات الإنسانية الدولية تراجعًا، خاصة من الولايات المتحدة.

وفق أرقام الأمم المتحدة، عاد إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي:

800 ألف نازح داخليًا
280 ألف لاجئ

وترى زيزي أن الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المدنيين، مما قد يعيق جهود تعافي البلاد وإعادة الإعمار.

الجزيرة
 
gnews

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