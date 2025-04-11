الجمعة 2025-04-11 03:45 ص
 

الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل

الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يترأس أول اجتماع لوزراء الحكومة الجدد في دمشق
الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يترأس أول اجتماع لوزراء الحكومة الجدد في دمشق
 
الجمعة، 11-04-2025 02:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة السورية الخميس، أنها مددت لثلاثة أشهر المهلة لإجراء تحقيق وطني في أحداث الساحل السوري التي راح ضحيتها مئات من أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.اضافة اعلان


وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث.

وتحدث المرصد عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار.

من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
 
gnews

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