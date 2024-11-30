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الرئاسة السورية: سوريا قادرة على دحر "الإرهابيين"

بشار الأسد
بشار الأسد
السبت، 30-11-2024 11:24 م
الوكيل الإخباري-   قالت الرئاسة السورية إن سوريا قادرة بمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحر من وصفتهم بالإرهابيين وداعميهم، وذلك في إشارة إلى فصائل المعارضة التي تشن منذ أيام هجوما سيطرت خلاله على معظم مدينة حلب ومناطق في محافظتي إدلب وحماة.اضافة اعلان


وأضافت الرئاسة السورية -في بيان- أن الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وتابعت أن السوداني أكد استعداده لتقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب كما أكد تمسكه باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
 
gnews

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