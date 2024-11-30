الرئاسة السورية: سوريا قادرة على دحر "الإرهابيين"

وأضافت الرئاسة السورية -في بيان- أن الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وتابعت أن السوداني أكد استعداده لتقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب كما أكد تمسكه باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
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