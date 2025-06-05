الخميس 2025-06-05 09:05 م
 

الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية
علما الصين والولايات المتحدة
 
الخميس، 05-06-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري-    أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية، استمرت لمدة 90 دقيقة، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حل التوترات التجارية القائمة بين البلدين قريبًا.

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ووصف ترمب المكالمة الهاتفية بأنها "جيدة جدًا"، وقال إن محادثات المتابعة التجارية ستعقد "قريبًا" بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين، وإن شي دعاه لزيارة الصين.


وأفاد ترمب على منصته "تروث سوشيال": بأن المكالمة ركزت بالكامل تقريبًا على التجارة، دون التطرق إلى القضايا الجيوسياسية الأخرى، مثل الاتفاق النووي الإيراني أو الحرب الروسية- الأوكرانية.
وكتب ترمب على موقع "تروث سوشيال" أن المكالمة "أسفرت عن نتيجة إيجابية جدًا لكلا البلدين".


وخص ترمب بالذكر مسألة المعادن الأرضية النادرة- التي فرضت الصين قيودًا على تصديرها- كمجال أحرز فيه تقدمًا مع نظيره الصيني.


وكتب ترمب: "يجب ألا يكون هناك أي شكوك بعد الآن فيما يتعلق بصعوبة المعادن الأرضية النادرة".
واختتم ترمب قائلاً: "سنقوم بإبلاغ وسائل الإعلام بموعد ومكان الاجتماع المقرر قريبًا، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".


ومن جانبها، قالت وكالة "شينخوا" الصينية الحكومية للأنباء: "أجرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم، محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بناء على طلب الأخير".

 
gnews

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