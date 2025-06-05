الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية، استمرت لمدة 90 دقيقة، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حل التوترات التجارية القائمة بين البلدين قريبًا.

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ووصف ترمب المكالمة الهاتفية بأنها "جيدة جدًا"، وقال إن محادثات المتابعة التجارية ستعقد "قريبًا" بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين، وإن شي دعاه لزيارة الصين.



وأفاد ترمب على منصته "تروث سوشيال": بأن المكالمة ركزت بالكامل تقريبًا على التجارة، دون التطرق إلى القضايا الجيوسياسية الأخرى، مثل الاتفاق النووي الإيراني أو الحرب الروسية- الأوكرانية.

وكتب ترمب على موقع "تروث سوشيال" أن المكالمة "أسفرت عن نتيجة إيجابية جدًا لكلا البلدين".



وخص ترمب بالذكر مسألة المعادن الأرضية النادرة- التي فرضت الصين قيودًا على تصديرها- كمجال أحرز فيه تقدمًا مع نظيره الصيني.



وكتب ترمب: "يجب ألا يكون هناك أي شكوك بعد الآن فيما يتعلق بصعوبة المعادن الأرضية النادرة".

واختتم ترمب قائلاً: "سنقوم بإبلاغ وسائل الإعلام بموعد ومكان الاجتماع المقرر قريبًا، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".