الرئيس الأميركي ترامب يغادر العاصمة الرياض

وكان الرئيس ترامب، في إطار زيارته التي وصفها قبل ذلك بالتاريخية، قال في أحدث تصريحاته: "إن اليوم يوم عظيم في المملكة العربية السعودية"، جاء ذلك عقب جولة مشتركة مع الأمير محمد بن سلمان في الدرعية التاريخية.
وقبل ذلك، قال في كلمته في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، إن واشنطن ستجعل علاقاتها بالرياض "أقوى"، مبيناً أن مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من السعودية.
وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له، فهو أعظم من مثّل شعبه، يعمل بجد، ولا أعتقد أنه ينام الليل، كما لا أنسى الضيافة الاستثنائية أبداً التي أكرمني بها الملك سلمان قبل 8 سنوات"، مجدداً التأكيد في الوقت ذاته بأن زيارته إلى الرياض "زيارة تاريخية".
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