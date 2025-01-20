الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأضع أميركا أولا

وأضاف "الانتخابات الأميركية الأخيرة هي الأعظم في تاريخ بلدنا وأميركا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق".
وبين "علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا وحكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلتزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين".
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