الرئيس الأميركي: لست راضيًا عن إسرائيل ولا عن إيران

وفي حديثه للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق.
واعتبر ترامب أن قدرات إيران النووية قد انتهت، وأنها لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا.
وفي وقت لاحق، خاطب ترامب قادة إسرائيل عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلاً:"إسرائيل.. لا تُلقِ هذه القنابل، وإن فعلت، فهذا انتهاك جسيم. أعيدوا طياريكم فورًا".
وأضاف: "ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته.. على إسرائيل أن تهدأ، وسأرى إذا كان بإمكاني إيقافها".
كما انتقد الرئيس الأميركي وسائل الإعلام، قائلًا:"بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل".
الجزيرة
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