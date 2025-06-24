الثلاثاء 2025-06-24 02:51 م
 

الرئيس الأميركي: لست راضيًا عن إسرائيل ولا عن إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 24-06-2025 02:14 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.اضافة اعلان


وفي حديثه للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق.

واعتبر ترامب أن قدرات إيران النووية قد انتهت، وأنها لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا.

وفي وقت لاحق، خاطب ترامب قادة إسرائيل عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلاً:"إسرائيل.. لا تُلقِ هذه القنابل، وإن فعلت، فهذا انتهاك جسيم. أعيدوا طياريكم فورًا".

وأضاف: "ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته.. على إسرائيل أن تهدأ، وسأرى إذا كان بإمكاني إيقافها".

كما انتقد الرئيس الأميركي وسائل الإعلام، قائلًا:"بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل".

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

بلفع

طب وصحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الضوء الأخضر لتسويق أكياس النيكوتين

ل

عربي ودولي الصين.. الحكم بالإعدام على مسؤول كبير سابق بتهمة الرشوة

جانب من اللقاء

أخبار محلية التهتموني: توسعة مطار الملكة علياء أولوية وطنية واستراتيجية

فغل

فيديو الوكيل "على منحدر خطير" شكاوى من موقع مركز صحي حكومي

غلاى

فيديو الوكيل طبيب يخطئ في علاج أسنان فتاة.. والمفاجأة في رده: "50 دينار وبنحلها"!

اتع

فيديو الوكيل النخوة الأردنية: حكاية تتكرر في كل موقف

تعبيرية

أخبار محلية ورشة عمل من أجل التحضير للناقل الوطني

ا

عربي ودولي مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج



 
 





الأكثر مشاهدة