الرئيس الإيراني: الدفاع عن النفس حق مشروع

وأردف بزشكيان في منشور عبر إكس، إن بلاده مستعدة للدفاع حتى آخر نفس مؤكدا مواصلتها المقاومة.
وتابع "العمليات الدفاعية لإيران موجهة حصرا ضد الأهداف والمرافق التي تنطلق منها الأعمال العدوانية ضد شعب إيران، ونعتبرها أهدافاً مشروعة لنا".
وختم "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما على الحفاظ على علاقات ودية ومستدامة مع دول المنطقة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي وهذا لا ينفي الحق الأصيل لإيران في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء عسكري من الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني".
