الرئيس الإيراني: واشنطن تدعم القتل وتتهمنا بالإرهاب

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان أن الولايات المتحدة رغم حديثها عن التفاوض، تغلق كل الطرق أمام طهران وتواصل سياسة الضغوط والعقوبات.



وقال بزشكیان خلال لقائه مع أهالي محافظة بوشهر أمس الأربعاء إن: "الرئيس الأمريكي يتهمنا بالإرهاب بينما يدعم إسرائيل بالسلاح ويتغنى بحقوق الإنسان، لكن أفعاله تكشف تناقضا صارخا".

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وأوضح أن إيران "تواجه منذ اليوم الأول للثورة سياسة العداء من قبل القوى الكبرى، التي حاولت خلق الحروب والاغتيالات وإثارة الفتن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اغتالت أكثر من 18 ألف إيراني، بينهم علماء ومسؤولون، ثم وصفتهم بالإرهابيين".



ووجه الرئيس الإيراني انتقادات حادة للسياسة الأمريكية في المنطقة، قائلا: "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في قتل المدنيين في غزة، حيث قُتل أكثر من 50 ألفا من النساء والأطفال، ثم تتهم إيران بالإرهاب وتطالبها بنزع سلاحها. كيف يمكن التفاوض مع من يمارس القتل ويغلق كل السبل أمامنا؟"



وأكد على أن إيران لن تتراجع أمام الضغوط، قائلا: "الأعداء يحاولون خلق اليأس والخلافات داخل البلاد، لكننا سنواصل طريقنا بصلابة. إيران لن تستسلم للتهديدات، وسنحافظ على أمننا وسيادتنا".



وشدد على أن إيران لا تسعى للحرب مع أي بلد، حيث قال: "جيراننا هم إخواننا وأصدقاؤنا. نحن نقدم لهم الفرص ولسنا تهديدا لهم".