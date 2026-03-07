السبت 2026-03-07 04:49 م

الرئيس الإيراني يعتذر لدول الجوار: لا عداوة بيننا

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
 
السبت، 07-03-2026 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول.اضافة اعلان


وقدم بزشكيان اعتذاره للدول المجاورة، مؤكدا على أنه لا عداوة لإيران مع دول المنطقة.

وشدد على أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

والأحد الأول من آذار، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرّت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 


