الرئيس الروماني: لن نرسل أي قوات إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش الروماني، جورجيتا فلاد، إن هناك خطرا من تصعيد النزاع في أوكرانيا.
كما شدد أيضا على أنه لا يوجد اليوم أي تهديد عسكري مباشر لرومانيا نفسها، على الرغم من أن وزارة الدفاع تدرس كل السيناريوهات المحتملة.
وأكد الرئيس أن "رومانيا بلد آمن، ولا ينبغي للرومانيين أن يخافوا، ولكن يجب أن نكون مستعدين دائما للأحداث غير المتوقعة. ليست هناك حاجة للذعر أو الخوف. رومانيا تتمتع بضمانات أمنية كبيرة. ومن المهم أن نفهم أننا لسنا وحدنا، بل نحن مع حلفائنا".
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