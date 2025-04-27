الرئيس السوري يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية

وسبق للشرع أن شارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة في 4 آذار/مارس، للمرة الأولى.
وجاء توجيه الدعوة الرسمية من بغداد، بعد يومين من تسلّم الشرع رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، نقلها اليه الجمعة وفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، تأكيدا لدعوته حضور القمة العربية في بغداد في 17 أيار/مايو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
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