الرئيس الصربي: روسيا لم تقصف بلادنا كما فعل الغرب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن جميع القوى العالمية لها مصالحها في جمهورية البلقان، لكن المهم أن نتذكر أن روسيا لم تقصف بلغراد ولم تستول على كوسوفو من الصرب كما فعل الغرب.



جاء ذلك وفقا لما صرح به فوتشيتش على الهواء لقناة TV Happy، حيث تابع: "يجب أن نفهم أن جميع القوى العالمية لها مصالحها الخاصة. الجميع يريد أن ننتمي إليهم، ولا أحد يريد أن نكون مستقلين. لكن، وفي الوقت نفسه، يجب أن أشير إلى أن روسيا لم تكن هي التي قصفتنا، ولم تكن هي التي استولت على كوسوفو".



وكان نائب الرئيس الصربي ألكسندر فولين قد قال في وقت سابق إن محاولات السلطات الأمريكية لحكم صربيا ودعم نظام رئيس وزراء كوسوفو غير المعترف بها ألبين كورتي، فضلا عن قرار قصف يوغوسلافيا عام 1999، الذي تم بمعزل عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هي الأسباب الرئيسية وراء اضطهاد الصرب، وعدم استقرار المنطقة ككل.

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وقد بدأ عدوان "الناتو" على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 24 مارس عام 1999 واستمر 78 يوما، حيث وصفت قيادة التحالف حينها أن السبب الرئيسي لعملية "القوات المتحالفة" الهجومية بأنه لما أسموه "منع الإبادة الجماعية للسكان الألبان في كوسوفو".