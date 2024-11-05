الرئيس الصربي: روسيا لم تقصف بلادنا كما فعل الغرب

جاء ذلك وفقا لما صرح به فوتشيتش على الهواء لقناة TV Happy، حيث تابع: "يجب أن نفهم أن جميع القوى العالمية لها مصالحها الخاصة. الجميع يريد أن ننتمي إليهم، ولا أحد يريد أن نكون مستقلين. لكن، وفي الوقت نفسه، يجب أن أشير إلى أن روسيا لم تكن هي التي قصفتنا، ولم تكن هي التي استولت على كوسوفو".
وكان نائب الرئيس الصربي ألكسندر فولين قد قال في وقت سابق إن محاولات السلطات الأمريكية لحكم صربيا ودعم نظام رئيس وزراء كوسوفو غير المعترف بها ألبين كورتي، فضلا عن قرار قصف يوغوسلافيا عام 1999، الذي تم بمعزل عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هي الأسباب الرئيسية وراء اضطهاد الصرب، وعدم استقرار المنطقة ككل.
وقد بدأ عدوان "الناتو" على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 24 مارس عام 1999 واستمر 78 يوما، حيث وصفت قيادة التحالف حينها أن السبب الرئيسي لعملية "القوات المتحالفة" الهجومية بأنه لما أسموه "منع الإبادة الجماعية للسكان الألبان في كوسوفو".
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي: زيلينسكي أقر بنفسه بأن إیران لم تسلم أي صاروخ إلی روسیا
-
قناصة على الأسطح .. إجراءات أمنية مشددة بمراكز التصويت للانتخابات الأمريكية
-
الاستخبارات الأمريكية: إيران مصممة على الثأر لمقتل سليماني
-
السعودية والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري
-
مقتل 18 مدنيا بالسودان جراء هجمات "الدعم السريع"
-
قطر.. استفتاء على التعديلات الدستورية
-
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء حيفا بالمسيرات
-
50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل