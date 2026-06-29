الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين

واستقبل شي الرئيس البيلاروسي في دار دياويوتاي، وفق ما أفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية من دون مزيد من التفاصيل.
ونشرت الحكومة محضر الاجتماع الذي جاء فيه أن "العلاقات الصينية البيلاروسية صمدت في وجه التحدّيات الدولية" وهي "في أفضل مرحلة في تاريخها".
وقال شي للوكاتشنكو إنه "ينبغي للبلدين حشد موارد في كلّ الميادين لتعزيز" المشروع الصيني الواسع للبنى التحتية المعروف باسم طرق الحرير الجديدة وتوطيد "التعاون البرغماتي"، وفق ما جاء في المحضر.
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